415 volt ma is az euró, most épp megnyugodott a forint

Egyetlen csomagba tartozik a magyar helyreállítási program elfogadása, az Ukrajnának szánt közös uniós támogatás és a globális minimumadó második pillérének elfogadása, így ha az egyik elemről nincs megállapodás, akkor semelyikről sincs megállapodás – fogalmazta meg a magyar kormány számára kemény üzenetet a mai uniós pénzügyminiszteri csúcstalálkozó utáni sajtótájékoztatón a cseh soros elnökség tárcavezetője. Zbyněk Stanjura üzenete azt jelenti, hogy ha a magyar kormány nem adja fel az ellenkezését az ukrajnai, de különösen a globális minimumadó ügyében, akkor cserébe előfordulhat, hogy nem fogadják el a tagállamok a magyar helyreállítási tervet. Kiderült az eseményen az is, hogy az Európai Bizottság még ezen hét végéig új értékelést fog készíteni a 17 féle magyar közbeszerzési és korrupcióellenes intézkedésről, beépítve a ma elfogadott törvényt is, hogy aztán a jövőn heti nagyköveti ülésen már dönteni tudjanak róla a tagállamok. Ezzel együtt előfordulhat, hogy az ügyhalmaz végül felkerül a jövő heti EU-csúcsra is, és csak utána fog például videókonferenciás ülésen keresztül dönteni róluk az Ecofin.