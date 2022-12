Erősödésnek indult a dollár a Fed döntése után, de gyorsan elfogyott a lendület

Szerda reggel 409,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. Kedden egyébként 408-nál is járt az euró-forint jegyzés azt követően, hogy Brüsszelben megállapodás született a magyar uniós forrásokról is, amivel megint egy lépéssel közelebb kerültünk a folyósításhoz. Ugyanakkor továbbra is kérdéses, mikor juthatunk uniós forrásokhoz, vagyis maradtak még kockázatok, csak a legrosszabb forgatókönyvet sikerült elkerülni. Viszont a következő napok-hetek fejleményei még a forintra is hatással lehetnek, ha ismét rossz híreket kapunk Brüsszelből. Ma egyébként már a dollárra lesz érdemes figyelni, hiszen az újabb meglepő amerikai inflációs adat után már tegnap zuhanásba kapcsolt az amerikai deviza. Szerda este pedig jön a Fed ülése, melyen várhatóan tovább emelik a kamatot, de az inflációs fordulat miatt a szigorítás közelgő végét lengethetik be. Csütörtök délután pedig az EKB döntése jön, vagyis a következő két nap izgalmas lehet a nemzetközi devizapiacon. Ez pedig a forintra is hatással lehet, hiszen megfigyelhettük idén, hogy a dollár erősödése általában a magyar deviza gyengülését hozza magával. Vagyis, ha most a két kamatdöntés újabb dollárgyengülést hoz, akkor az akár a forint számára is pozitív hír lehet. Szerda reggel egyébként az amerikai fizetőeszközzel szemben 385,4 körül jártunk, míg az angol font 476,86 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,3%-os gyengüléssel kezdett szerda reggel, míg a cseh korona minimálisan erősödött. A feltörekvő piacon a török líra stagnálással, az orosz rubel pedig 0,2 százalékos gyengüléssel kezdte a napot.

A dollár tegnapi zuhanásáról már ejtettünk szót, egyelőre nem tud magához térni az amerikai deviza, 1,0624 körül jár az euróval szembeni jegyzés. Ahogy említettük, ma már a Fed esti ülése határozhatja meg a hangulatot.

Címlapkép: Getty Images