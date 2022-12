Ugrik az euró Lagarde szavaira, a forint egyelőre nem mozdul

Gyengül a forint csütörtök reggel az euróval szemben, 405 fölé került a jegyzés ismét. 405 forint 80 fillér most egy euró, ami tegnaphoz képest 0,3%-os gyengülést jelent. A héten még így is jelentős erősödést látunk, a hét elején még 420 volt az euró. A forintnak az EU-s forrásokról szóló hírek adtak nagy lökést, de segítette a nemzetközi kockázati étvágy növekedése is.

Utóbbira a leglátványosabb példa a dollár gyengülése, az amerikai fizetőeszköz jelentősen értékelődik le az euróval szemben, miután az amerikai inflációs nyomás enyhül, és így a befektetők kevésbé szigorú Fedre számítanak jövőre. Tegnap a jegybank vegyes jelzéseket küldött: az 50 bázispontos kamatemelés nem volt meglepetés, a befektetők inkább a jövő évi kamatpályára vonatkozó előrejelzésekre figyeltek. A jegybank azt üzente, hogy a piac által várt kamatvágás jövő év végén nem jön el, egy ponton viszont elhangzott a sajtótájékoztatón, hogy amennyiben az inflációs nyomás határozottan enyhül, akkor a kamatpálya csúcsa alacsonyabban lehet. Ez utóbbi kijelentés ismét dollárgyengülést hozott, és ma is gyengül az amerikai deviza az euróval szemben.

A dollár gyengülése az euró-forint keresztnek is támaszt adhat, de a dollárral szemben nagyobb a forint erősödése, egészen 380-ig jött le a jegyzés. Ma viszont itt is korrekciót látunk, 381 forint 20 fillér egy dollár, ami 0,6%-os gyengülést jelent.

Ma az Európai Központi Bank tart kamatdöntő ülést, a várakozások szerint a jegybank 50 bázisponttal emel, és ezzel lassít a kamatemelési tempón. Ez az esemény még hozhat mozgásokat a devizapiacon.

Címlapkép: Getty Images