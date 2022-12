Öthetes csúcsra kapaszkodott a forint, közel a 400-as euró

A forint a péntek este látott 406-os szintről 405 közelébe erősödött hétfő reggel a bankközi piacon az euróval szemben, azaz a 404 körüli támasz zónán továbbra se tudott még lefelé átjutni.

Érdemes messzebbről is megnézni, hogy miért alakult ki ennél a 404 körüli szintnél támasz. Amint láthatjuk, a februártól kialakult emelkedő trendvonal éppen itt húzódik, így tehát az EURHUF emelkedő trendje szempontjából is fontos, hogy mi történik a következő napokban.

Amint ma reggeli egyik cikkünkben rámutattunk: sok kérdésre várjuk a választ a keddi MNB kamatdöntés kapcsán amellett, hogy maga a kamatok nominális szintje várhatóan nem változik. Emellett a 2023-as költségvetés újragyúrt változata is megjelenhet a napokban, illetve ahhoz kapcsolódóan a jövő évi adósságfinanszírozási terv, valamint a januártól áprilisig érvényes lakossági rezsiárakról szóló döntés is.

Lesz tehát bőven mire figyelni, de emellett még külföldön is számos fontos makroadat megjelenik majd, így ma a német Ifo-index, holnap a kínai és a japán kamatdöntés, csütörtökön az amerikai GDP-adat, pénteken pedig lényeges inflációs adatok is megjelennek.

Nemcsak a forint euróval szembeni árfolyama mozog most fontos technikai szintnél, hanem amint látjuk: a dollárral szembeni is. A februártól októberig bejárt hatalmas mozgás 50%-os Fibonacci-szintjét már múlt héten tesztelte 378-nál az árfolyam és ma reggel ennek közelében jár továbbra is az árfolyam. Ha a forint euróval szemben letöri a fent említett emelkedő trendvonalat, akkor jó eséllyel ezzel együtt ez a Fibonacci szint is letörhet.

