Visszaerősödött, majd megállt a forint

Kedd reggel 404,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,4%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. Az utóbbi időszakban így is szépen erősödött a forint, egy hét alatt majdnem 3 százalékkal került lejjebb az euró árfolyama, hiszen kedvező hírek érkeztek az uniós forrásokról, most úgy tűnik, hogy hozzájuthatunk a hőn áhított pénzhez, amennyiben a kormány teljesíti a további feltételeket. Ennek köszönhetően tudja lassan a 400-as lélektani határt támadni a forint, amire november óta nem volt példa. Akkor átmenetileg tudott a kulcsszint alá kapaszkodni a forint, tartósan szeptember óta nem láttunk hasonló árfolyamot. Az év végén a szokásosnál alacsonyabb forgalom, illetve a dollár utóbbi hetekben látott gyengülése is besegített a forintnak.

Ma idei utolsó kamatdöntő ülését tartja az MNB Monetáris Tanácsa, ami még hozhat kilengéseket a devizapiacon is, elsősorban a jegybanki kommunikációra figyelünk, az irányadó kamat alakulása, illetve a devizatartalék további sorsa lehet a fő kérdés. Az ülés után azonban lassan elvonulhat ünnepi pihenőre a forint is, ami akár további erősödéssel is járhat, vagyis abszolút nem kizárt, hogy 2022 végén látunk még 400 alatti euróárfolyamot. Persze akkor, ha nem jönnek váratlan negatív hírek az uniós forrásokkal kapcsolatban. A dollárral szemben most 380,4 körül járunk, míg az angol font 462,5 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty 0,1 százalékos erősödéssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is ugyanott áll, ahol hétfő este.

Érintettük már a dollár utóbbi hetekben látott gyengélkedését, az amerikai deviza továbbra is 1,06 felett jár az euróval szemben. Ez egyelőre minimális elmozdulást jelent hétfő estéhez képest. Közben a japán jen 3%-kal erősödött ma reggel, míg az angol font minimális, 0,1%-os javulást mutat.

Címlapkép: Getty Images