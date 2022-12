Nagyon fontos szint közelében táncol a forint

Stagnál péntek reggel a forint, a jegyzés az euróval szemben 401 alá került, jelenleg 400 forint 90 fillért kell adni egy euróért. A magyar deviza az elmúlt két hétben erősödést mutatott, de a 400-hoz ennyire még nem volt közel felülről november eleje óta.

A dollár ma is gyengül az euróval szemben, 1,062-nél jár a jegyzés. Ez kedvező kilátásokat jelent a forint számára is, hiszen a dollár gyengülése általában a feltörekvő piaci devizák számára kedvező, és a forint magas bétája miatt sokszor le is követi a dollár árfolyamváltozását.

A dollárral szemben kereken 377-nél jár a jegyzés, ez 0,3%-os erősödést jelent. A dollárral szemben közel a hathavi csúcspont (374).

A mai napon délután várhatók fontos piacmozgató hírek, mégpedig az Egyesült Államokból: érkezik a Michigan Egyetem fogyasztói hangulatindexe, amely fontos konjunktúraindikátornak tekinthető, emellett közzéteszik a tartós javak rendelésállományának novemberből, az újlakás-eladások szintén novemberből, és a novemberi PCE-inflációt is közzéteszik. Ezek a közlések akkor hozhatnak nagy mozgásokat, ha jócskán eltérnek a várakozásoktól.

Címlapkép: Getty Images