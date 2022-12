Lélektani határ felett gyengült kicsit a forint

Csütörtök reggel 402 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre 0,1%-os gyengülést jelent szerda estéhez képest. A magyar deviza kedden és szerdán is 403-404 környékére gyengült a nap első felében, majd onnan talált magára délután. Így egyelőre továbbra sem zárható ki, hogy 400 alatt tudja zárni az évet, de erre egyre kisebb az esély. Most inkább a gyengülés felé néz ki a forint, főleg úgy, hogy a nemzetközi hangulat sem nevezhető pozitívnak a kínai koronavírus-járvánnyal kapcsolatos hírek miatt. Ez ismét érdemben rontja a befektetők kockázatvállalási kedvét, így a forint szempontjából sem jó hír. Igazán fontos makroadatra vagy eseményre nem számítunk már a következő két napban, valószínűleg elsősorban a hangulati tényezők határozzák majd meg az irányt a piacokon. A dollárral szemben most 378,6 körül járunk, míg az angol font 454,9 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális gyengüléssel kezdte a napot, de ennek inkább csak jelképes jelentősége van. A feltörekvő piacon a török líra stagnál, az orosz rubel pedig 0,3%-kal gyengül a dollárral szemben egyelőre.

Az amerikai deviza piacán továbbra sem látszik nagy elmozdulás, 1,06 felett befagyott az euró-dollár árfolyam, onnan már az év végén nehéz lesz kilendülnie. 2023-ban aztán elsősorban a jegybankok kamatkilátásai határozhatják meg az irányt, a Bloomberg friss elemzői felmérése szerint az év eleje ismét a dollár erősödéséről szólhat a Fed erőteljes kiállása miatt a magas infláció ellen. A japán jen ma fél százalékos erősödésben van az amerikai devizával szemben, míg az angol font 0,1 százalékot javított.

