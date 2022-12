400 alatt tudja zárni az évet a forint? Ma kiderül

Péntek reggel egy hajszállal a 400-as lélektani határ felett volt az euró árfolyama, ez minimális, 0,1%-os forintgyengülést jelentett tegnaphoz képest. Csütörtökön másfél havi csúcson járt a magyar deviza, így 400 alá süllyedt az euró jegyzése. A jelek szerint ma is ezt a szintet fogja kerülgetni, estére kiderülhet, sikerül-e 400 alatt zárnia. Ennek azonban csak jelképes szerepe van, eddig az évben 8,3%-kal gyengült a forint az euróval szemben, ezen próbálhat szépíteni. A dollár most 376-nál jár, ami majdnem 16%-kal magasabb a 2021 végi árfolyamnál, míg az angol font most 452,4 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty 0,3%-os gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékkal gyengült, míg az orosz rubel 0,2 százalékot veszített a dollárral szemben.

A feltörekvő piaci devizák gyenge teljesítményéhez az is hozzájárul, hogy a dollár erősödéssel kezdte a napot, 0,2 százalékos süllyedés után az euró-dollár jegyzés 1,0644 közelében jár. A japán jen 0,6%-kal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font 0,2%-ot veszített.

