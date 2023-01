400 alatt kezdi az évet a forint, de meddig tud itt maradni?

A 2022-es évet sikerült egy hajszállal 400 alatt zárnia a forintnak, így egyelőre az idei évet is ott kezdi. Kérdés, meddig tarthat ki a jó nemzetközi hangulat, a csökkenő gázárak, illetve a magyar eszközök kedvező megítélése. Január elején még maradhat az alacsony forgalom a piacon, így a forint ereje is megmaradhat akár.

Hétfő reggel 399,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a 2022 végi árfolyamhoz képest. Pénteken még a nap első felében nem sikerült a lélektani határ alá kapaszkodni a forintnak, így a hivatalos középárfolyam 400,25 lett, majd onnan délután ismét erősödésbe kezdett a magyar deviza. Most egyelőre szinte minden a forint mellett szól, hiszen a dollár jelentősen gyengült az év végén, a világpiaci gázár 80 euró környékére esett vissza, illetve a befektetők is optimisták a feltörekvő piacokkal kapcsolatban, erős a kockázatvállalási hajlandóságuk. Kérdés, ezek a feltételek meddig maradnak fenn, illetve melyik változhat meg, januárban érdemes lehet például a hitelminősítőkre figyelni, hiszen a Fitch és az S&P is vizsgálja a magyar adósosztályzatot. Ha pedig negatív irányú lépés jön, az változtathat a magyar eszközök megítélésén. A dollárral szemben most 373,73 körül járunk, míg az angol font 451,38 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona minimális, 0,1%-os gyengüléssel kezdte az évet. A feltörekvő piacon pedig a török líra minimális elmozdulásban, az orosz rubel pedig 0,6%-os gyengülésben van a dollárral szemben.

Az amerikai deviza erősödéssel kezdi 2023-at, de így is 1,069 körül jár az euróval szembeni árfolyam. Ez csak minimális, 0,1%-os süllyedést jelent péntekhez képest. A japán jen közben 0,2 százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font minimálisan gyengült.

