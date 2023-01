Képtelen magához térni a forint - Megy vissza 400 fölé?

Hétfő reggel 396,4 körül kezdte a hetet a forint az euróval szemben, ez fél százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. Elsősorban a reggel megjelent KSH-adatok után indult el a lejtőn a forint, az ipar és a külkereskedelem novemberi számait a jelek szerint kedvezőtlenül fogadta a piac. A forint nagyot hajrázott már az év végén is, így sikerült 400-ig visszakapaszkodnia, majd a múlt héten folytatta a javulást. Ugyanakkor maradtak még kockázatok, hiszen továbbra sem tudni például, mikor jutunk hozzá az uniós forrásokhoz, illetve egyelőre a magyar infláció sem tetőzött. A héten érkeznek fontos adatok a nemzetközi színtéren és itthon is, hiszen csütörtökön az amerikai, pénteken pedig a hazai inflációs adat érkezik. Azok pedig a forint sorsát is érdemben befolyásolhatják. A dollárral szemben most 371 körül járunk, míg az angol font 450,4 forintba kerül.

A forint közvetlen vetélytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással indítja a hetet. A feltörekvő piacon a török líra 0,2%-os gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, míg az orosz rubel majdnem egy százalékkal erősödött.

Egyelőre a dollár piacán is folytatódik a múlt év végén látott tendencia, az amerikai deviza ma reggel is gyengül. Az 1,0674 körüli euró-dollár árfolyam most 0,3%-kal magasabba péntek estinél. A japán jen eközben egyelőre stagnál, az angol font pedig szintén 0,3%-os erősödéssel kezdett a dollár ellenében.

