Megmentette a forintot a kulcsfontosságú amerikai adat

A forint 398,65 körül járt az euróval szemben csütörtökön, ez minimális, 0,15%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából. Szerdán a 400-as lélektani határ felett is járt a jegyzés, majd onnan kapaszkodott vissza a forint. Általánosságban továbbra is azt lehet mondani, hogy a 400-as lélektani határt kerülgeti a forint, a következő időszakban derülhet ki, alatta tud-e maradni. Ezt akár a következő két nap adatai is eldönthetik, ma délután a decemberi amerikai inflációs adat érkezik, melyre kiemelten figyelnek a befektetők. Ez inkább közvetve lehet hatással a forintra, az euró-dollár árfolyam elmozdulását lehet érdemes figyelni. Ha a dollár erősödésbe kapcsol az adat után, akkor az rossz hír lehet a forint szempontjából. Holnap reggel aztán jön a magyar inflációs adat is, ami szintén hatással lehet a forintra. Vagyis mondhatjuk azt, hogy a következő 24 órában sok dolog eldőlhet a forint rövidtávú kilátásaival kapcsolatban. A dollárral szemben most 370,6-nál járunk, míg az angol font 445 forintba kerül.

A forint régiós vetélytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot, míg a feltörekvő piacon a török líra alig mozdult a dollárral szemben, az orosz rubel viszont majdnem másfél százalékos erősödést mutat.

Említettük, hogy az amerikai inflációs adatot elsősorban a dollár szempontjából lesz majd érdemes figyelni. Az euró-dollár most 1,076 körül jár, ami minimálisan magasabb a szerda esti jegyzésnél. Az előzetes várakozások szerint az amerikai infláció tovább csökkenhetett decemberben, az előző havi 7,1% után 6,5% körül lehetett. Ha ehhez képest valamelyik irányban meglepetést okoz az adat, az válthat ki komolyabb árfolyamhatást. A japán jen ma reggel 0,6%-os erősödéssel kezdte a napot a dollárral szemben, míg az angol font egyelőre alig mozdult.

