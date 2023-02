Gyengülni kezdett a forint a meglepő inflációs adat után

Péntek reggel 387,65 körül járt a forint az euróval szemben azt követően, hogy megjelent a KSH statisztikája, mely szerint januárban 25,7%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. A növekedés meghaladta a várakozásokat, vagyis elvileg ez rossz hír lenne a forint szempontjából. Ugyanakkor azt is jelentheti, hogy az MNB sokkal kevésbé lesz bátor a 18%-os irányadó kamat csökkentésével, ami viszont támogatja a magyar devizát. A két hatás eredőjeként jött össze az első néhány percben az, hogy gyakorlatilag nem mozdult a magyar deviza az adatra. A jegybank a várakozások szerint legkorábban március végén veheti napirendre az irányadó kamat csökkentését, ezt csak megerősítette a mai adat, hiszen legalább a március elején megjelenő februári inflációs statisztikát látnia kell az MNB-nek ahhoz, hogy lazítani kezdjen. Ha még februárban is emelkedik az árindex, akkor könnyen lehet, hogy az első negyedévben nem kezdődik meg a kamat lefaragása, ami további pozitív hír a forint szempontjából. Az inflációs adat mellett persze ma is a nemzetközi hírekre és a brüsszeli EU-csúcsra lesz érdemes figyelni fél szemmel, az onnan érkező hírek szintén hatással lehetnek a forint árfolyamára. A dollárral szemben most 360,9-nél járunk, míg az angol font 437,4 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a hét utolsó munkanapját. Közben a feltörekvő piacon a török líra szintén alig mozdult, az orosz rubel pedig 0,4%-kal erősödött a dollárral szemben.

Fél szemmel érdemes az euró-dollárt is figyelni, hiszen közvetve a forintra is hatással van, most 1,074 körül jár a jegyzés, ami minimális változást jelent csütörtök estéhez képest. A japán jen 0,7%-os erősödésben van, az angol font pedig stagnál.

