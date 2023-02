Komoly mozgások után ismét 380 alatt az euró

Kedd reggel 383,3 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából hétfő estéhez képest. Sőt, tegnap 382 közelében is járt a jegyzés, vagyis a jelek szerint mindig van újabb és újabb lendület a forintban, amikor már azt hisszük, hogy gyengülésbe fordul. A legerősebb tényező a 18%-os irányadó kamat, ami javítja a forint kilátásait, emellett a kedvező nemzetközi környezet is az erősödést indokolja. A szakemberek szerint vannak még kockázatok az év további részére tekintve, de most úgy tűnik, hogy azokat félretették a befektetők, minden akadály ellenére is rendületlenül veszik a forintot. A héten elsősorban a nemzetközi hangulatra lesz érdemes figyelni, ma pedig a negyedik negyedéves GDP-adat lehet hatással a piaci hangulatra. A dollárral szemben most 357-nél járunk, míg az angol font 434 forintba kerül.

A régióban a forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot, míg a feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is alig mozdultak a dollárral szemben.

Az amerikai deviza ismét gyengülésnek indult tegnap, így 1,07 fölé emelkedett ismét az euró jegyzése. Ma reggel 1,0736 körül jár az árfolyam, ami 0,1 százalékos emelkedést jelent hétfő estéhez képest. A japán jen 0,2%-kal erősödött, az angol font pedig minimálisan javított az amerikai devizával szemben.

Címlapkép: Getty Images