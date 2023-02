Elillant a forint erősödése, már a gyengülésé a főszerep

Szerda reggel 378,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális elmozdulást jelent a kedd esti árfolyamhoz képest. Tegnap a 380-as lélektani szintet törte át a magyar deviza, amire tavaly tavasz óta nem volt példa. Ebben a nemzetközi hangulat mellett az is segített, hogy a hét elején Virág Barnabás, a jegybank alelnöke ismét leszögezte: óvatosak lesznek a monetáris lazítás kapcsán, egyelőre nincs terítéken a kamat csökkentése. Lassan a befektetőket is sikerülhet meggyőzni arról, hogy nem fogja elsietni a lazítást a jegybank. Így amíg a jó globális hangulat kitart és a piac nem bizonytalanodik el az MNB elköteleződését illetően, addig akár kitarthat a forint erősödése. Ugyanakkor az elmúlt hónapok komoly szárnyalása után hasonló mértékű erősödésre már kevés az esély, inkább úgy tűnik, hogy a befektetők lassan a legtöbb pozitív forgatókönyvet beárazták. A dollárral szemben most 353,8 körül járunk, míg az angol font 427,8 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is jelképes elmozdulással kezdte a napot. Közben a feltörekvő piacon a török líra gyakorlatilag stagnál, az orosz rubel pedig 0,1 százalékkal gyengült a dollár ellenében.

Említettük a nemzetközi hangulatot, ez a forint szempontjából elsősorban a dollár gyengülésében csapódott le. Ma reggel egyelőre minimális korrekció látszik, az 1,0717 körüli euró-dollár árfolyam 0,2%-kal marad el a kedd estitől, vagyis erősödni próbál az amerikai deviza. Közben a japán jen 0,15%-os gyengüléssel kezdte a napot, az angol font pedig 0,7%-ot esett a dollárral szemben reggel.

