Hirtelen megcibálták a forintot, de új erőre kapott

Kis gyengüléssel kezdi a napot a forint az euróval szemben, egy euró most 384 forint 40 fillérbe kerül, ez 0,2%-os gyengülést jelent. A héten a forint járt már 378 alatt is, a dollár árazásában történt fordulat viszont elhozta a forintpiaci fordulatot is, tegnap már gyengülést láttunk. A forint még így is a hét eleji szint felett van, 387 forint 60 fillér volt egy euró.

A dollár szerdán kapcsolt igazán erősödésbe, amely tegnap folytatódott, most 1,063-nál jár az EURUSD jegyzése, a heti csúcs a grafikonon 1,08 volt. Az euró/dollár mozgást az amerikai Fed monetáris politikájával kapcsolatos várakozás mozgatja, és az előző pár hétben nagyon vegyes adatok érkeztek: az infláció mérséklődik, de a vártnál kisebb mértékben, a munkaerőpiac viszont továbbra is bivalyerős. A jelenlegi helyzetben nagyon nehéz a piacnak bármelyik irányt is belelátni a makropályába, így aztán heves volatilitás jellemzi a devizapiacot is.

A dollár erősödésével a forint is gyengül, nemcsak a dollárral, de az euróval szemben is. A forint egy magas bétájú deviza, a dollár árfolyamváltozását gyorsan és erőteljesen követi a forint mozgása. Ezt láttuk az előző hetekben, és ez történik ma reggel is egyelőre (persze a magyarországi hírek ezt az együttmozgást bármikor felülírhatják, de az előző pár hétben komoly piacmozgató esemény idehaza nem történt). Ma egy dollár 361 forint 40 fillérbe került, ami 0,6%-os forintgyengülést jelent.

Komoly piacmozgató hírre ma nem számíthatunk, legalábbis ami az előzetesen betervezett adatközlést jelenti. Leginkább az amerikai jegybanki kommentárokra érdemes figyelni, azok ugyanis jócskán piacmozgató tartalommal bírhatnak, így nem lehet még kijelenti, hogy unalmas lesz ez a nap.

