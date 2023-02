Hirtelen erősödött a forint a reggeli rángatás után

A forint 383,7-nál járt az euróval szemben szerda reggel, ez enyhe, 0,2%-nál is kisebb gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából kedd estéhez képest. Továbbra is alacsony forgalom mellett komoly kilengések jellemzik a magyar devizát, ez látszik ma reggel is, hiszen már 384 felett is járt a jegyzés. A forint tegnap is felemás napot zárt, hiszen a kereskedés első felében 385 felett is járt az euró jegyzése, majd estére gyakorlatilag a korábbi árfolyama környékére kapaszkodott vissza a magyar fizetőeszköz. A befektetők ma a nemzetközi hírek mellett elsősorban a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyvére figyelhetnek, ami magyar idő szerint este jelenik meg. Az utóbbi hetek meglepő inflációs adatai és munkaerőpiaci statisztikái után a piac árgus szemekkel figyelni, változik-e az amerikai jegybank eddig gondolt monetáris politikája. Aztán hamarosan jön az MNB kamatdöntő ülése, mely a jövő hét első felében bolygathatja meg a piac nyugalmát. A dollárral szemben most 361-nél járunk, míg az angol font 437,5 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot, míg a feltörekvő piacon a török líra egyelőre minimális gyengüléssel, az orosz rubel pedig 0,2%-os erősödéssel nyitott a dollárral szemben.

Az euró-dollár árfolyamban továbbra sem látszik jelentős elmozdulás, ahogy említettük, ezen a Fed este érkező jegyzőkönyve változtathat elsőként. Az 1,0658 körüli árfolyam 0,1 százalékos dollárgyengülést jelent egyelőre tegnaphoz képest, míg a japán jen stagnálással, az angol font pedig 0,15%-os erősödéssel kezdte a napot az amerikai devizával szemben.

