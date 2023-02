Átvitte a fontos szintet a forint

A viszonylag kedvező nemzetközi piaci környezetben, a továbbra is 18%-on meghirdetett egynapos jegybanki betét mellett továbbra is nagyon vonzó a piaci szereplők körében a forint, ez segít abban, hogy egyre erősebb és erősebb szinteket ért el az elmúlt hetekben, ami a jegybanknak az infláció leszorításához is fontos tényező. Mindezek mellett tegnap délután átmenetileg 377 alatt is járt a forint az euróval szemben, azaz új tízhavi csúcsra szúrt, igaz ma reggel 379 közelébe visszagyengült a magyar fizetőeszköz.

Az utóbbi hetek sikertelen állampapírpiaci aukciói után a ma délelőtti szokásos három hónapos diszkont kincstárjegy-értékesítés is izgalmas lehet. Könnyen lehet, hogy ismét sikertelen lesz az aukció, hiszen az MNB diszkontkötvénye elszívja a keresletet a piacról. Ugyanakkor nem ez lesz a nap legfontosabb eseménye, hiszen összeül a Monetáris Tanács, kora délután pedig közzéteszi döntését. Az most is szinte biztosra vehető, hogy a kamatkondíciók nem változnak (13%-os hivatalos alapkamat, 18%-on maradó effektív kamat az egynapos betéti rátán keresztül, igaz arról hivatalosan az MNB igazgatóság dönt, nem a Monetáris Tanács), a fő kérdés az lesz, hogy az utóbbi hónapok pozitív fejleményei után változtat-e kommunikációján a jegybank. Az elemzők várakozásai szerint legkorábban március végén kerülhet szóba a 18%-os effektív kamat csökkentése, azonban elképzelhető, hogy erre már most elkezdi felkészíteni a piacot az MNB, vagyis a közleményben vagy az esetleges háttérbeszélgetésen utalnak rá.

A forint a dollárral szemben csak párnapos csúcsra ért tegnap 356 körül, mivel előtte néhány nappal 351 körül is járt az árfolyam.

Tegnap Orbán Viktor kormányfő a parlamentben azt mondta, hogy az árstopok kivezetéséhez tartós inflációcsökkenésre van szükség, így május közepe előtt ez elvileg nem várható és erre is tekintettel kell lennie a kamatpolitika meghatározása során az MNB-nek.

