Gyengül a forint

Portfolio 2023. március 02. 11:13

A forint csütörtök reggel gyengüléssel indított, főként a dollárhoz képest esik az árfolyama. Ma a GDP második becslését közli a KSH, de érkezik az uniós előzetes inflációs adat is. Szerdán jó napja volt a forintnak, bőven eltávolodott a 380-tól az euróval szemben, és napközben 374-öt is átvitte. A forinterősödés mögött alapvetően a nemzetközi hangulat javulása áll, és az MNB keddi kamatdöntése is segíthetett.