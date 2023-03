Erősödésbe fordult a forint

Portfolio 2023. március 06. 08:18

Gyengüléssel indított a forint hétfő reggel az euróhoz és a dollárhoz viszonyítva is, de aztán erősödésbe fordult. A múlt héten csütörtökön és pénteken az euróval szembeni jegyzések visszaemelkedtek a 379-es szint fölé, pont oda, ahol a múlt hetet fejezték be. Pedig a hét közepén még közel egyéves csúcsán is járt a hazai fizetőeszköz. A héten több fontos makrogazdasági adat is érkezik. Hétfőn a februári kiskereskedelmi forgalmi adatot közli a KSH, amely januárban 3,9 százalékkal csökkent éves bázison. Az is kiderül, hogy miként teljesítettek a boltok az eurózónában. A hét fontos adata lesz még a szerdán érkező infláció, amely februárban 25,7 százalékos volt, de érkezik az ipari termelés is.