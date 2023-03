Kapaszkodik a forint

Szerda reggel 378,25-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékos erősödést jelentett kedd estéhez képest a magyar deviza szempontjából. Tegnap este a forint a dollár erősödésével párhuzamosan gyengélkedett Jerome Powell Fed-elnök szavai után, rövid időre 380 fölé is benézett az euró-forint árfolyam. A jelek szerint innen indult ma reggel egy kis korrekció, amire rásegíthet az is, hogy a januári 25,7% után februárban 25,4%-ra lassult a magyar infláció, ami megfelelt az előzetes várakozásoknak. Ezzel hosszú idő után valószínűleg kijelenthető, hogy az év elején láttuk a csúcsot az áremelkedésben. Viszont az elemzők szerint innen lassú lesz a csökkenés, akár az év közepéig is maradhat 20 százalék felett a ráta. A mostani minimális mérséklődés után várhatóan az MNB is további kivárásra játszik majd márciusban, legfeljebb az első óvatos utalást tehetik meg az irányadó kamat lehetséges csökkentésére. A dollárral szemben most 358,66-nál járunk, míg az angol font 424,2 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty stagnálással, a cseh korona pedig 0,2%-os gyengüléssel indította a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is kicsit gyengültek a dollár ellenében.

Említettük a dollár tegnapi erősödését miután Jerome Poweel kifejezetten héja hangnemet ütött meg kongresszusi meghallgatásán. Az euró-dollár árfolyam 1,06 alá esett vissza, most 1,0545 körül jár, ami egyelőre minimális elmozdulás kedd estéhez képest. A japán jen 0,3%-kal gyengült, az angol font pedig stagnált a dollárral szemben.

