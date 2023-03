Nem bír tartósan gyengülni a forint, hiába erős a dollár

Hétfőn a régiós devizákkal együtt a forint is csak néhány órára tudott gyengülni az euróval szemben, noha a dollár kitartóan erős a Fed további kamatemeléseivel kapcsolatos piaci várakozások miatt. A jelek arra utalnak, hogy igencsak védi a forintot a kiugróan magas jegybanki kamatkörnyezet, amelynek egyelőre fenntartását tegnap is megüzente az MNB az inflációs kockázatok miatt.

Jerome Powell Fed-elnök keddi délutáni beszédének üzenete (további kamatemelések kellenek a váratlanul erős amerikai makroadatok miatt) jókora dollárerősödést hozott, amiből nem is volt visszagyengülés szerdán: a jegyzések végig 1,055 körül ragadtak.

A dollár hirtelen jött ereje általában gyengíteni szokta a régiós devizák között a forintot is, de ez kedden nem igazán történt meg, szerdán is csak ideig-óráig (részben azon MNB üzenet hatására, hogy elvi ellentét feszül a kormánnyal és a kamatkiadások csapda felé terelik az országot), ráadásul a régiós devizák is csak rövid ideig gyengültek, noha azok kamattartalma jóval alacsonyabb a forinténál (amelynek egynapos betéti rátája október óta 18%).

Az átmeneti gyengülés mellett továbbra sem sérült a berajzolt csökkenő trendvonal, tehát technikailag a forint továbbra is az erősödés felé haladhat, azaz süllyedhet az EURHUF. Nyilván a pénteki átfogó amerikai munkaerőpiaci adat kiemelt jelentőségű lesz, mert ha a Fed további kamatemeléseinek szükségességét megerősíti, az átrajzolhatja a régiós devizák kapcsán is a kockázati térképet és jöhet devizagyengülés.

A dollár kilengései és a forint viszonylagos ereje együtt továbbra is 360 alatt tartja a dollár/forint árfolyamot: ma reggel éppen 358 körül jár a kereskedés.

