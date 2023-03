Nagyon leszúrt a forint

Több kedvezőtlen hatás is elérte a forintot: egyrészről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara csütörtöki gazdasági évfordulóján Orbán Viktor kormányfő, valamint Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter és Varga Mihály pénzügyi tárcavezető is kritizálta a Magyar Nemzeti Bank által folytatott monetáris politikát. Másrészről pedig az amerikai tőzsdék is nagyot gyengültek, miután szerdán az amerikai jegybankelnök, Jerome Powell ugyanis úgy fogalmazott, hogy a központi bank akár a korábban vártnál magasabb kamatemeléssel is számolhat.

A kettős kedvezőtlen hatás február 20-i szintre gyengítette a forintot az euróval szemben, amely látványosan a csütörtöki esti órákban kezdett el intenzíven veszíteni az árfolyamból. Sem az MNB és a kormány közötti kommunikációs egymásnak feszülés, sem a nemzetközi befektetői környezet nem kedvez a forintnak.

Ráadásul az esti órákban a 30 napos mozgóátlagot is átvitte a forint az euróhoz képest, ami akár arra is csábíthatja a piacokat, hogy tovább üssék a magyar valutát.

Reggel 8-kor a forint 382,7-ig erősödött vissza, de a kora reggeli órákban a 385-ös támaszt is tesztelte már. Az árfolyamra jelentősebb hatással lehet, hogy a KSH pénteken 8:30-kor közli a külkereskedelmi adatokat.

A dollárhoz képest is gyengén indult a forint napja, a 363 feletti szinteket is megjárta a kurzus, majd lepattant a 361-es ellenállásig. Az Egyesült Államokban foglalkoztatási és bérstatisztikákat közölnek ma, ami még a késő délutáni órákban okozhat izgalmakat, egy feszes munkaerőpiaci adat például tovább növelheti a heti forintveszteségeket.