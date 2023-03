Kulcsszinten billeg a forint, Amerikából érkező hírek mozgatják

Portfolio 2023. március 13. 09:25

Erősödéssel kezdte az új hetet a forint azután, hogy vasárnap éjjel egyszerre három fontos bejelentés is érkezett az Egyesült Államok hatóságaitól, amelyek csillapították az amerikai bankrendszer átfogó problémáival kapcsolatos aggodalmakat, illetve erősítették a kockázati étvágyat. A hét további napjain is ez lehet az egyik fontos tényező, ami majd a forintot rángathatja a kockázati étvágy alakulásán keresztül, miközben egyébként most éppen egy kulcsszinten billeg a magyar fizetőeszköz az euróval szemben.