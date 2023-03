Ütik a forintot, már 393 is volt ma az euró

Portfolio 2023. március 15. 11:24

A bankpánik hatására egészen 396-ig ment el az euróval szemben a forint jegyzése, tegnap délután-este viszont már erősödés látszott, és visszajött 390 alá a jegyzés. Ma reggel erősödés látszott, de nem sokkal az európai tőzsdenyitás előtt beleadtak a forintba, de szinte azonnal vissza is húzták 390 alá az euróval szemben. Délelőtt viszont már 393 környékén is járt a rossz hangulat közepette. Az európai, amerikai devizatraderek ma aktívak lehetnek, a nemzeti ünnepen is jöhetnek komoly kilengések.