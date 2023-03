Ugrik a forint a tegnapi zuhanás után

Csütörtök reggel 397,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez majdnem 0,5%-os gyengülést jelentett a szerda esti szinthez képest. Tegnap délután átmenetileg 400 felett is járt a jegyzés, majd estére onnan erősödött kicsit vissza a forint. Emellett a szerdai zuhanásban szerepet játszhatott a nemzeti ünnep miatti alacsony likviditás is, ami a megszokottnál nagyobb kilengéseket okozott a piacon. A befektetők az amerikai bankcsődök után elsősorban az európai pénzügyi szektorért kezdtek el aggódni, ez volt negatív hatással a kockázatosabb eszközökre, így a forintra is. Estére kicsit javult a piaci hangulat, ez hozott fordulatot és rángatta vissza a 400 feletti szintről a magyar devizát. A jelek szerint a feszült hangulat kitarthat ma is, nem oszlottak el az európai bankszektor feletti felhők. A dollárral szemben most 374,8-nál járunk, míg az angol font 450,86 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,2%-os gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdett az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra alig mozdult, az orosz rubel pedig 0,2%-kal erősödött a dollárral szemben.

A hangulat változása az euró-dollár árfolyamban is megmutatkozott: szerdán az európai bankszektorral kapcsolatos problémák miatt a dollár erősödött, majd estére látszott némi fordulat. Ma reggel 1,0606 körül jár a jegyzés, ami 0,3%-os dollárgyengülést jelent szerda estéhez képest. A japán jen 0,4 százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font 0,1 százalékot javított.

Címlapkép: Getty Images