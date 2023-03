Zuhan tovább a dollár, ami új lendületet ad a forintnak is

Tovább erősödik csütörtök reggel a forint az euróval szemben miután a tegnapi Fed-döntés után a dollár komoly esésben van. A magyar deviza számára kedvező hír az euró erősödése, hiszen a kockázatvállalás növekedését jelzi.

Csütörtök reggel 385,8-ig erősödött a forint az euróval szemben, ez 0,3 százalékkal marad el a szerda esti szinttől. A kilengések továbbra is nagyok, járt 385 alatt is ma már a jegyzés. A jelek szerint szép lassan elül a bankrendszerrel kapcsolatos piaci feszültség, ami jó hír a kockázatosabb eszközök számára.

Ráadásul tegnap este a Fed 25 bázispontos kamatemelése után Jerome Powell arra utalt, hogy akár ez lehetett az utolsó szigorító lépés egy időre, ez pedig a dollár gyengülését hozta, ami a forint szempontjából kedvező. Korábban többször utaltunk arra, hogy a forint úgynevezett magas bétájú devizaként szorosan leköveti a dollár mozgását az ellentétes irányban. Amikor az amerikai fizetőeszköz erősödött, akkor ez volt a forint gyengülésének egyik külső oka, most pedig fordult a kocka. A dollár-forint jegyzés most 352,2-nél jár, ami már majdnem másfél százalékkal alacsonyabb a szerda esti szintnél, a tegnap reggeli 364-hez képest pedig már 12 egységgel alacsonyabb.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is 0,2%-ot javított, vagyis ma is felülteljesítő a magyar deviza. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is stagnál a dollárral szemben.

Említettük, hogy a forint erősödését most épp a dollár esése fűtheti, az amerikai deviza már az esti kamatdöntés után gyengülni kezdett, majd ez folytatódik ma is. Az euró-dollár jegyzés 1,092 körül jár, ami 0,6%-kal magasabb a szerda estinél. A japán jen és az angol font is bő fél százalékot javított a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images