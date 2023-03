Ütöttek egyet a forinton a nagy menetelés után

Csütörtök estig hatalmas, mintegy 20 egységnyi forintszárnyalás következett be az euróval szemben hétfő reggelhez képest, a Fed-döntés miatt hanyatló dollárral szemben pedig ez közel 30 egységet is elért, de aztán a csütörtök este érkezett, elvileg kedvező EU-forrásos hír után is gyengüléssel kezdett pénteken a forint. Ezután pedig a délelőtti kereskedésben nagyobb ütést szenvedett el a romló külpiaci hangulatban.