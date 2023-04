Nem viselték meg a forintot az amerikai lépések

Talán a komoly várakozásoknál enyhébb szankciókat jelentett be szerda délután az USA budapesti nagykövete, a hírek a forintot sem akasztották meg az erősödésben. Közben az euró-dollár lassan az 1,10-es szintet nyaldossa, ez is jó hír a magyar deviza számára.

Csütörtök reggel 375 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális gyengülést jelentett tegnap estéhez képest a forint szempontjából. Szerdán az amerikai nagykövet bejelentéseivel kapcsolatos várakozások kicsit megbillentették a hangulatot a magyar deviza piacán is, azonban végül a hírek nem hoztak érdemi gyengülést. A jelek szerint most erősebb a 18%-os kamat és a dollárgyengülés hatása, melyek támogatják a forintot is. A tegnap megjelent márciusi inflációs adatok felemásra sikerültek, hiszen tovább csökkent az áremelkedés üteme, annak mértéke azonban kisebb volt a vártnál és az alapfolyamatok is inkább aggasztónak mondhatók. Ugyanakkor a forintra ez sem hatott negatívan, a jelek szerint most az extrém magas irányadó kamatszinttel nem lehet versenyezni, ez folyamatosan támogatja a forintot. A dollárral szemben most 341,25-nél járunk, míg az angol font 426,17 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot. A feltörekvő piacokon a török líra és az orosz rubel is minimális gyengülést mutat a dollárral szemben.

Az euró-dollár árfolyam lassan az 1,10-es kulcsszintet közelíti, a tegnapi amerikai inflációs adat újabb csapást jelentett a dollár számára. Sőt, ma hajnalban már a lélektani határ fölé is benézett a jegyzés. Most 1,0986 körül jár a jegyzés, ami egyelőre stagnálást jelent szerda estéhez képest. A japán jen minimális gyengüléssel kezdte a napot, és az angol font is gyakorlatilag stagnál.

