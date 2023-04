Alig tudott szépíteni a forint, mindenki az MNB keddi döntésére vár

Péntek reggel 377 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,2%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. A hét közepén átmenetileg 380 körül is járt a jegyzés miután Virág Barnabás egy interjúban arról beszélt, hogy már jövő kedden dönthetnek a kamatfolyosó 25 százalékos felső szélének jelentős mérsékléséről. Ettől persze az irányadó kamat még nem fog változni, de a befektetők ezt úgy értékelték, mint a többlépcsős kamatcsökkentési folyamat megkezdését. Ez pedig negatívan érintette a forintot. A piac most a keddi kamatdöntő ülésre vár, hogy mekkora lesz a vágás mértéke a kamatfolyosó tetején, illetve milyen további lépésekre tesz utalást az MNB. A dollárral szemben most 344,45 körül járunk, az angol font pedig 427,6 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdett reggel, míg a feltörekvő piacon a török líra egyelőre mozdulatlan a dollárral szemben, az orosz rubel pedig minimális gyengülést mutat.

A dollár erősödéssel kezdett az euróval szemben, az 1,095 alatti jegyzés 0,2 százalékkal alacsonyabb a tegnap estinél. A japán jen 0,3 százalékos erősödéssel, az angol font pedig 0,2 százalékos visszaeséssel kezdte a napot a dollárral szemben.

