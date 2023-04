Még keresi az utat a forint

Kedd reggel 375,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a hétfő esti árfolyammal, vagyis egyelőre nem látszik nagy elmozdulás. Az azonban borítékolható, hogy a nap második felében felbolydul majd a piac, hiszen Virág Barnabás már a múlt héten belengette, hogy a Monetáris Tanács mai ülésén a kamatfolyosó 25 százalékos felső szélének jelentős csökkentéséről születhet döntés. Ez rögtön intenzív forintgyengülést hozott, a 380-as szintet is megközelítette a múlt héten az euró jegyzése. Az elemzők szerint erős üzenet lenne egy 700 bázispontos vágás, aminek gyakorlati jelentősége nem lenne, azonban a 18 százalékos irányadó kamat szintjére csökkenhetne a folyosó felső széle. Ezzel a további kamatemelés lehetőségét zárná ki a jegybank. A konkrét döntés mellett kiemelten fontos lehet az MNB délután megjelenő közleménye, illetve az alelnök esetleges háttérbeszélgetése, melyen a további monetáris politikai lépésekkel kapcsolatban fogalmazhatnak meg üzeneteket. Vagyis délelőtt még kivárás jellemezheti a forint piacát, majd a nap második felében jöhet a tűzijáték. A dollárral szemben most 340,1 körül járunk, míg az angol font 424,45 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdi a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra közben stagnálással kezdett a dollárral szemben, illetve az orosz rubel sem talál egyelőre irányt.

A dollár ismét gyengült az euróval szemben, a jegyzés 1,10 fölé emelkedett vissza, ami jó hír a forint szempontjából is. Vagyis akár a délutáni MNB-döntés piaci hatásait is tompíthatja a nemzetközi hangulat kedvező alakulása. A japán jen és az angol font is minimális elmozdulással kezdte a napot a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images