Ütik a dollárt a kamatdöntés után

Szerda reggel 374,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából. Kedd délután érezhető gyengülésnek indult a forint, amiben annak is szerepe lehetett, hogy a friss konvergencia programban a 2024-es hiánycélt 2,5%-ról 2,9%-ra emelte a kormány. A jelek szerint ezt a befektetők negatívan értékelték, bár az elemzők már korábban figyelmeztettek arra, hogy nehezen tartható a jövő évre tervezett hiánycsökkentés. A forint szempontjából is meghatározó lehet a mai Fed-döntés, ami magyar idő szerint este hozhat komolyabb felfordulást a devizapiacon, emellett az amerikai bankrendszerrel kapcsolatos befektetői hangulat lehet meghatározó azok után, hogy a First Republic Bankot is meg kellett menteni a hétvégén. A dollárral szemben most 339,4 körül járunk, míg az angol font 424 forint közelében jár.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, míg a feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is kismértékben gyengült a dollárral szemben.

A Fed esti kamatdöntése elsősorban az euró-dollár árfolyamban hozhat komolyabb mozgást, illetve közvetve ez lehet majd hatással a forintra is. A várakozások szerint az amerikai jegybank újabb 25 bázisponttal emeli meg az irányadó kamatot, de elképzelhető, hogy a bankrendszerben tapasztalható feszültségek és az infláció csökkenése miatt egyben jelzik is, hogy ez lehetett az utolsó szigorítás. Ma reggel egyelőre 0,2 százalékos dollárgyengülés látszik a piacon, így megint az 1,10-es lélektani határ felett jár az euró jegyzése. A japán jen 0,4 százalékos erősödéssel kezdte a napot a dollárral szemben, az angol font pedig 0,2 százalékkal erősödött.

Címlapkép: Getty Images