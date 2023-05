Alig mozdul a forint

Péntek reggel 373,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal volt magasabb a csütörtök esti árfolyamnál. A jelek szerint a Fed és az EKB kamatdöntései nem befolyásolták érdemben a forint sorsát. A hét első felében 375 felett is járt a jegyzés, onnan elsősorban az uniós forrásokkal kapcsolatos optimista kormányzati nyilatkozatok fordították vissza a forint gyengülését. Az továbbra is kérdéses, mikor érkezhetnek pénzek Brüsszelből, de a jelek szerint közelebb került a kormány a megegyezéshez az igazságügyi törvényjavaslat elfogadásával. Így is valószínűbb, hogy csak az év második felében indulnak majd el a források, később, mint ahogy a kormány reménykedik benne. A dollárral szemben most 338,4-nél jár a magyar deviza, míg az angol font 426,9 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona minimálisan mozdult az euróval szemben. Közben a török líra 0,1 százalékkal gyengült, az orosz rubel viszont 0,8 százalékkal erősödött a dollárral szemben a feltörekvő piacokon.

Említettük, hogy a Fed és az EKB döntése összességében alig volt hatással az euró-dollár jegyzésre, csak átmeneti megingásokat hoztak. Most 1,1039 körül jár a jegyzés, ez 0,25%-os dollárgyengülést jelent tegnaphoz képest. A japán jen 0,2 százalékos erősödéssel kezdte a napot, míg az angol font 0,4 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images