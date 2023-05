Csak egy kicsit ijesztettek rá a forintra, maradt 370 körül

A forint 370,13 körül jár az euróval szemben csütörtök reggel, ez 0,2 százalékos gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából. Szerdán 372 környékén is járt a jegyzés miután Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette, hogy a magyar kormány addig nem támogat további Oroszország elleni szankciókat, illetve az Ukrajnának szánt segélyt addig, amíg Kijev a háborút finanszírozó szervezetek között tartja az OTP-t. Ezzel ismét élesedhet a konfliktus a magyar kormány és a többi európai ország között, ami a forint szempontjából negatív. A következő napokban a befektetők elsősorban a jövő keddi kamatdöntésre figyelnek, az MNB Monetáris Tanácsa akár már most elkezdheti a 18 százalékos irányadó kamat csökkentését. Ez pedig a forint árfolyamát is érdemben befolyásolhatja. A dollárral szemben most 341,77-nél járunk, míg az angol font 426,34 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty stagnálással, a cseh korona pedig minimális gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra minimális gyengüléssel indítja a napot a dollárral szemben, míg az orosz rubel 0,2 százalékos gyengülésben van.

Az euró-dollár árfolyamban sem látszik komoly elmozdulás egyelőre, most 1,0832 körül jár a jegyzés, ami 0,1 százalékos dollárerősödést jelent egyelőre. A japán jen minimális erősödést, az angol font pedig alig érzékelhető gyengülést mutat.

