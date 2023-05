Komoly ütést kapott a forint – Talpra tud belőle állni?

Estére valamennyit szépített, de így is jókora gyengüléssel zárta a csütörtöki napot a forint az euróval szemben. Ma reggel 375 körül indul a kereskedés, kérdés, hogy tud-e szépíteni a magyar deviza vagy folytatódik a lejtmenet.

Péntek reggel 375 körül kezdi a napot a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelent tegnap estéhez képest. Csütörtökön jelentős gyengülést szenvedett el a forint, hiszen a nap elején még 370 körül járt a jegyzés, majd délután 377-nél is volt. A forint esése mögött egyrészt a dollár komoly erősödése, másrészt pedig a jövő keddi kamatdöntéssel kapcsolatos várakozások álltak. Azt már tavaly is megfigyelhettük, hogy úgynevezett magas bétájú devizaként a forint erősen leköveti a dollár mozgását az ellentétes irányban. Vagyis amikor az amerikai deviza erősödik, akkor jellemzően a forint gyengül és fordítva. A másik tényező pedig, hogy kedden kamatdöntő ülést tart az MNB Monetáris Tanácsa, mely akár a 18 százalékos irányadó kamat csökkentéséről is határozhat. Ha ez megtörténik, akkor persze még mindig a magyar kamatszint lesz messze a legmagasabb a régióban, azonban egy ilyen fontos döntés előtt néhány nappal óvatosabbak lehetnek a befektetők, néhányan úgy gondolkodhatnak, hogy most inkább zárják a pozícióikat, majd esetleg a döntés után újra beszállnak a piaci reakció függvényében. A dollárral szemben 348,45-nél járunk, míg az angol font 432 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális, 0,1 százalékos gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra minimális gyengüléssel, az orosz rubel pedig alig látható erősödéssel kezdte a napot a dollárral szemben.

Említettük már a dollár erősödését, ami egyértelműen rossz hír a forint szempontjából. Az amerikai deviza tegnap az 1,08 feletti szintekről kapcsolt rá az euróval szemben, most 1,0763 körül jár a jegyzés, ami még csütörtök estéhez képest is további 0,1 százalékos dollárerősödést jelent. Közben a japán jen 0,2 százalékkal erősödött az amerikai devizával szemben, míg az angol font minimális gyengüléssel nyitotta a napot.

