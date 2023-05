Kis lépésekkel araszol vissza a forint a 370 felé

Péntek reggel erősödéssel kezdett a forint, de az egyértelműen látszik, hogy az utóbbi napokban a múlt héten tesztelt 370-es árfolyamhoz próbál visszakapaszkodni a magyar deviza. A befektetők a hosszú hétvége előtt elsősorban az amerikai adósságplafonnal kapcsolatos tárgyalásokra figyelnek, melyek meghatározhatják a jövő hét hangulatát is.

A forint 372,1 körül járt az euróval szemben péntek reggel, ez 0,2 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából csütörtök estéhez képest. Napok óta az látszik, hogy a keddi kamatdöntés után a forint próbál visszatérni a múlt héten tesztelt 370-es árfolyam környékére annak ellenére is, hogy az MNB megkezdte az irányadó kamat csökkentését. A magyar fizetőeszköz kamatelőnye még így is jelentős, ugyanakkor a fenti körülmények és az amerikai adósságplafon miatti ideges nemzetközi hangulat miatt továbbra sem számítunk tartósan 370 alatti árfolyamra rövidtávon. A dollárral szemben most 346,6 körül járunk, míg az angol font 428 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot az euróval szemben. Közben a feltörekvő piacon a török líra a vasárnapi kulcsfontosságú elnökválasztás előtt 0,2 százalékos gyengülésben van a dollárral szemben, hajnalban a lélektanilag fontos 20-as szint felett is járt a dollár-líra jegyzés, amire korábban sosem volt példa.

Említettük az amerikai adósságplafonnal kapcsolatos problémákat, a kormányzat szerint a jövő hét közepéig kellene megegyezni a limit emeléséről, ha el akarják kerülni az USA államcsődjét. A ma reggeli hírek szerint közeledtek az álláspontok, de továbbra sincs megállapodás. A következő napokban elsősorban a dollár árfolyamára lehetnek hatással a friss információk, most 1,073 körül jár az euró-dollár jegyzés, ami minimális elmozdulást jelent az utóbbi napok süllyedése után. A japán jen 0,25%-os erősödéssel, az angol font pedig 0,2 százalékos javulással kezdi a hét utolsó munkanapját az amerikai devizával szemben.

