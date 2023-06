Éjszakai adóemelésekre ébredt a forint

Az első negyedéves GDP-adatok részletes adatiat közli csütörtökön a KSH, ami a leginkább meghatározó lehet a forint szempontjából, de ismertetik a turizmus és a külkereskedelmi forgalom alakulását is. Emellett kérdés, hogy a befektetők hogyan reagálnak majd a kormány éjszaka kihirdetett, lakossági megtakarításokat adóztató lépését. A nemzetközi hírek közül az euróövezeti inflációs adatok hozhatnak izgalmakat.

Szerda este a forint minimális gyengüléssel zárt az euróhoz képest, amely nagyrészt annak köszönhető, hogy a frissen kiadott német, francia, spanyol és olasz inflációs adatok is a vártnál jobbak lettek.

Mindez abba az irányba mutat, hogy az Európai Központi Bankon csökkent a szigorítási nyomás. A csütörtökön érkező euróövezeti inflációs adatok továbberősíthetik a piacok azon várakozását, hogy a kamatemelések terén az EKB-nak nagyobb a mozgástere.

Ez a várakozás már látszott az euró-dollár árfolyamán is, a közös európai valuta sokáig gyengült a dollárhoz képest, azonban estére jött egy kisebb fordulat: a Federal Reserve kormányzótanácsának két tagja is arról beszélt, hogy júniusban nem kell szigorítania az amerikai jegybanknak. Ez pedig lefelé húzta a dollárt. Csütörtök reggel ezzel együtt is az euró kezdett rosszabbul, enyhe gyengülésben van a közös európai deviza.

A forint szempontjából a legérdekesebb az lesz, hogy hogyan értekelik a KSH által közölt részletes, első negyedéves GDP-adatokat a piacokon. Az már nem lesz meglepetés, hogy kitartott a technikai recesszió, 0,3 százalék volt a zsugorodás, de a nemzetgazdasági alágak teljesítményének elemzése még befolyásolja a magyar gazdaság megítélését. Fontos lehet, hogy az épp magára találó külkereskedelem adataiból milyen következtetéseket vonnak le. Kevésbé lehet érdekes, de a turizmus adatait is értékelik csütörtök délelőtt.

Viszont a legizgalmasabb, hogy mennyire büntetik a forintot, hogy a kormány szerda éjjel egy sor, előzetesen nem ismert intézkedésről döntött, köztük kiterjesztik a szociális hozzájárulási adót is a bankbetétek hozamára. Nem tűnik befektetőkonform lépésnek, hogy a meglévő 15%-os kamatadó mellé 13%-os szociális hozzájárulást (szocho) vezet be a kormány a megtakarítási formák egy részére. Ugyanakkor az állampapírok felé terelés azt az üzenetet is hordozza, hogy a kabinet a költségvetést is stabilizálni akarja.

A forint szerdán minimálisan gyengült az euróhoz képest, csütörtök reggel pedig 371 fölé szúrt fel az árfolyam, ami 0,15 százalékos veszteség a nyitószinthez képest.

Címlapkép: Shutterstock.