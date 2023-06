Megbillent reggel a forint, szakad tovább a líra

A vártnál alacsonyabb magyar inflációs adat előtt, illetve után kicsit gyengült a forint, de még mindig 370 alatt jár az euróval szemben. Közben a török líra összeomlása folytatódik.

A vártnál jóval nagyobbat süllyedt az infláció májusban a különböző mutatók szerint főként az üzemanyagok és a háztartási energia esése miatt, ez pedig a további jegybanki kamatvágások előtt is megnyitja az utat. Ezzel is összefügghet, hogy a reggeli kereskedésben kicsit gyengült a forint: az euró jegyzései 369,5 körülig emelkedtek, de összességében még mindig relatív erős, egy éves csúcsközeli forintról beszélhetünk, sőt később 369-ig vissza is erősödött a magyar fizetőeszköz.

A kellemes meglepetést okozó inflációs adat, illetve jelentősen javuló külkereskedelmi mérleg adat lehet ma a fő mozgatórugó, igaz 11-kor megjelenik a májusi előzetes államháztartási adat is, ami rávilágít majd arra, hogy mekkora is az elcsúszás az idei büdzsében az év feléhez közeledve.

A dollárral szembeni jegyzéseknél is láttunk kis forintgyengülést 345-ig.

Közben a török líra folytatta a mélyrepülését: a dollárral szemben ma reggelig újabb fél százalékos esést szenvedett el a tegnapi 7,5%-os hanyatlás után.

