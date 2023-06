Újra esik a forint

Szerda reggel 370,25 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális elmozdulást jelentett tegnap estéhez képest. Kedden 371 felett is járt a jegyzés, majd estére kicsit szépített a forint. A befektetők most elsősorban a Fed esti kamatdöntésére várnak, így a forintot is a nemzetközi hírek mozgathatják. A várakozások szerint az amerikai jegybank nem emeli tovább az irányadó kamatot, az ülést követő közlemény, illetve Jerome Powell sajtótájékoztatója azonban hozhat intenzívebb mozgásokat az euró-dollár árfolyamban. Holnap az EKB, majd jövő kedden a magyar jegybank dönt a kamatokról, vagyis a következő napokat ezek az események határozhatják meg. A dollárral szemben 343,2 körül járunk, míg az angol font 432,8 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty stagnálással, a cseh korona pedig minimális gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra az utóbbi napok zuhanása után egy visszafogottabb, 0,2 százalékos gyengüléssel indította a napot a dollárral szemben, míg az orosz rubel 0,4 százalékot veszített.

Említettük, hogy az euró-dollár árfolyamban jöhet akár komolyabb mozgás este a Fed döntését követően. Tegnap az 1,08-as szintet is tesztelte a jegyzés, vagyis a dollár gyengülése jellemezte a piacot a kamatkilátások miatt. Szerda reggel 1,0786 körül jár a jegyzés, ami egyelőre minimális elmozdulást jelent kedd estéhez képest. Közben a japán jen és az angol font is alig mozdult.

Címlapkép: Getty Images