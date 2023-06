Háromhetes mélypontra ütötték a forintot, de már kezd visszajönni belőle

A 377-ig esés után rövid idő alatt érdemben erősödni tudott a forint: most az euró jegyzései 374,7 körül járnak. Közben még tart az EKB kamatdöntési sajtótájékoztatója, amely rángatja az euró/dollárt, most éppen még tovább erősödött az euró 1,089-ig. A gázár viszont a kora délutáni 20% körüli szárnyalásból jócskán visszasüllyedt, már "csak" 7% körüli az emelkedés, így utóbbival könnyen összefügghet a forint ugrása is.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader