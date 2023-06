Továbbra is 370 felett a forint, az MNB döntésére figyel a piac

Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama, az euróval szemben továbbra is 373 körül jár a jegyzés. A befektetők most elsősorban az MNB Monetáris Tanácsának keddi döntésére figyelnek, elsősorban a jegybank kommunikációja és friss előrejelzése lehet izgalmas.

Hétfő reggel 373,7 körül jár a forint az euróval szemben, ez minimális változást jelentett péntek estéhez képest. A múlt héten érdemben gyengült a magyar deviza, amivel ismét a 370-es lélektani szint fölé mozdult a jegyzés, sőt menet közben 377 körül is járt. Ebben egyrészt a világpiaci gázárak átmeneti megugrása játszott szerepet, másrészt a keddi kamatdöntés előtt lehetnek olyan óvatos befektetők, akik zárták a pozícióikat. A Monetáris Tanács holnap várhatóan újabb 100 bázisponttal 16 százalékra csökkenti majd az irányadó kamatot. Ennél is fontosabb lehet azonban a jegybank kommunikációja, illetve a friss inflációs- és GDP-előrejelzés. A kedd délutáni események a forint árfolyamát is megrángathatják, hiszen a döntés szinte borítékolható, azonban a kilátásokkal kapcsolatos jegybanki nyilatkozatok sokat jelenthetnek a befektetőknek. A dollárral szemben most 341,7 körül járunk, míg az angol font 438 forintba kerül hétfő reggel.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a hetet. A feltörekvő piacokon a török líra kicsit „lenyugodott” az utóbbi hetek zuhanása után, de a befektetők inkább csak kivárnak a csütörtöki kamatdöntés előtt. A várakozások szerint a jegybank 1150 bázisponttal, vagyis 11,5 százalékponttal 20 százalékra emeli majd az irányadó kamatot, ami a 40 százalék körüli infláció mellett még mindig masszívan negatív reálkamatot jelentene. Az orosz rubel számára jól indult a hét, hiszen 0,6 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

Az euró-dollár árfolyamban is komoly mozgás volt a múlt héten a Fed és az EKB kamatdöntései után, ismét gyengülésnek indult a dollár. Így már az 1,10-es lélektani határ közeléből fut neki a devizapár, most 1,0932-nél jár, ami egyelőre minimális, 0,1 százalékos korrekciót, vagyis dollárerősödést jelent péntekhez képest. A japán jen 0,15 százalékkal erősödött a dollárral szemben hétfő reggel, míg az angol font 0,1 százalékkal gyengült.

Címlapkép: Getty Images