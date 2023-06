Gyengüléssel fordul a kamatdöntésre a forint

Kedd reggel 373,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a tegnap esti árfolyammal. Hétfőn napközben 375 közelében is járt a jegyzés, majd délután talált magára a forint, ennek ellenére a múlt heti érezhető gyengülés után továbbra is inkább az esés felé áll a magyar deviza egyelőre. Persze ezen akár már ma délután változtathat az MNB, ugyanis a Monetáris Tanács kamatdöntését követő jegybanki kommunikáció akár új elemeket is hozhat. A szakértők szerint az szinte borítékolható, hogy újabb 100 bázisponttal 16 százalékra csökken majd az irányadó kamat, kérdés, milyen kilátásokat fogalmaz meg a jegybank a következő hónapokra, illetve hogyan értékelik az infláció csökkenését. Elsősorban ez lehet hatással a forint árfolyamára is, emellett továbbra is a nemzetközi hírekre és az uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalásokra figyelhetnek a befektetők. A dollárral szemben most 341,9 körül járunk, míg az angol font 437,1 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, miközben a feltörekvő piacon a török líra újabb 0,2 százalékos gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, az orosz rubel pedig hasonló mértékben erősödött.

Az euró-dollár árfolyamban sem látszik egyelőre komoly mozgás a múlt heti emelkedés után, a jelek szerint továbbra is az 1,10-es lélektani határral kacérkodik az euró. Most épp 1,093 körül jár, ami 0,1 százalékos emelkedést jelent tegnaphoz képest. A japán jen közben stagnál, míg az angol font minimális gyengüléssel kezdte a napot.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép: Getty Images