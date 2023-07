Gyengélkedik a forint, tegnap 375 felett is járt az euró jegyzése

Portfolio 2023. július 04. 08:53

Már napok óta gyengélkedik a forint, hétfőn 375 felett is járt az euró jegyzése. Egyelőre nem látszik különösebb ok a folyamat mögött, a nyári uborkaszezon alacsonyabb forgalma kavarhatott be kicsit. Ugyanakkor a befektetőket ősszel ismét az uniós források sorsa aggaszthatja, ami további negatívum lehet a forint szempontjából.