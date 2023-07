Gyengélkedik a forint, ma reggel tovább esik

Szerda reggel már 376 fölé emelkedett az euró jegyzése, ami további gyengülést jelent a forint szempontjából. Az utóbbi napokban kicsi, de határozott lépésekkel indult el a lejtőn a magyar deviza, a múlt heti 370 alatti szintről fokozatosan gyengült el.

A forint 376,7 körül járt az euróval szemben szerda reggel, ez további 0,4 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. Az utóbbi egy hétben már több mint másfél százalékkal értékelődött le a hazai fizetőeszköz, ebben szerepe lehet a nyári uborkaszezonnak, ami általában alacsonyabb forgalmat hoz. Emellett ismét egyre nagyobb hangsúlyt kaphat az uniós források késlekedése, legalábbis több elemzői megszólalás utalt erre az utóbbi hetekben. Ha az év második felében sem sikerül megnyugtató megoldást találni erre a kérdésre, akkor a piac egyre inkább a forint ellen fordulhat, főleg úgy, hogy közben az MNB is várhatóan folytatja majd a kamatcsökkentéseket. Egyelőre nem látszik ez a megnyugtató válasz, ami eloszlatná a befektetők aggályait. A hét második felében a péntek reggel megjelenő júniusi inflációs adatra, illetve az S&P várhatóan pénteken késő este megjelenő hitelminősítői felülvizsgálatára lehet érdemes figyelni piaci szempontból is. A januári leminősítés után meglepetés lenne, ha a hitelminősítő újabb negatív lépést tenne már most, ez azonban teljes mértékben nem zárható ki. Ezek mellett ma jelenhet meg a Magyarországra vonatkozó uniós jogállamisági jelentés, ami szintén hozhat hevesebb mozgásokat a forint árfolyamában. A dollárral szemben 345,76-nál járunk most, míg az angol font 439 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális gyengüléssel kezdte a napot. A feltörekvő piacon közben a török líra az utóbbi egy hónap 22,5 százalékos zuhanása után ma reggel újabb 0,3 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az orosz rubel 0,3 százalékkal erősödött.

A dollár utóbbi hetekben látott gyengélkedése is kifulladt mostanában, az euró-dollár jegyzés nem érte el a kritikus 1,10-es határt. Most épp 1,0876 körül jár az árfolyam, ami gyakorlatilag megegyezik a kedd estivel. A japán jen 0,2 százalékkal, az angol font pedig 0,1 százalékkal gyengül egyelőre a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images