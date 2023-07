A padlóról próbál felállni a forint

Csütörtök reggel 383,3-nál járt a forint az euróval szemben, ez további fél százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából szerda estéhez képest. Tegnap komolyabb forintesést láttunk, nagyjából 1,5 százalékot bukott a forint. Ennek oka elsősorban a költségvetés helyzete, a kormány kedd este rendelte el a kiadások átfogó felülvizsgálatát, ami csak erősíti a fiskális problémákkal kapcsolatos vélekedéseket. Ma reggel friss kiskereskedelmi és ipari adatok érkeznek, melyek a forint árfolyamára is hatással lehetnek, pénteken pedig az infláció júniusi számait közli a KSH, késő este pedig az S&P hitelminősítői felülvizsgálata hozhat további kilengéseket a piacon. A dollárral szemben most 352,8 körül járunk, míg az angol font 448,5 forintba kerül.

A forint a régióban is alulteljesítő volt tegnap, illetve az elmúlt napokban. A lengyel zloty egy hét alatt 0,3 százalékkal erősödött, a cseh korona 0,1 százalékkal esett vissza, míg a magyar deviza 3,25 százalékot veszített. Ez is arra utal, hogy most elsősorban magyar specifikus tényezők okozzák a gyengülést.

A feltörekvő piacokon a török líra a tegnapi inflációs adat után ma reggel minimális erősödéssel kezd, míg az orosz rubel egyelőre stagnál a dollárral szemben.

Az euró-dollár árfolyamban sem voltak nagy kilengések az utóbbi napokban, vagyis a nemzetközi piaci hangulat egyelőre nem indokolja a forint ilyen mértékű esését. Most 1,0863 körül jár a jegyzés, ami minimális, 0,1 százalékos dollárgyengülést jelent tegnaphoz képest. A japán jen 0,6 százalékos erősödéssel kezdett reggel a dollárral szemben, az angol font pedig 0,1 százalékkal erősödött.

