Nagy gyengülés után tovább erősödiki a forint

Amint a heti makronaptárunkat bemutató ma reggeli cikkünkben jeleztük: viszonylag csendes hetünk lesz, és elsősorban néhány amerikai és uniós adatra lesz érdemes figyelni.

Emiatt a múlt heti technikai elemzésünk után érdemes még egyszer ránézni a grafikonokra, még átfogóbban megnézni, hogy mit üzennek, és elsősorban a dollár várható pályája felől megközelítve a kérdést. Ezen a téren az euró/dollárnak van kulcsszerepe, amely nagy emelkedésen van túl olyannyira, hogy már a 200 hetes mozgóátlagon is átlépett felfelé, és a heti RSI is 70 feletti, azaz túlvett tartományban jár az árfolyam (túl intenzív a dollár esése), amely pedig egy vízszintes ellenállási vonalat ostromol. Mindez afelé mutat, hogy a dollár esése megállhat, és esetleg visszafordulás is jöhet. Ma reggel egyébként oldalaz az EURUSD 1,1220 körül.

A hat főbb külkereskedelmi partnerrel szembeni dollárteljesítményt mutató dollárindexnél szintén azt látjuk, hogy csak kicsi tér lehet technikai elemzési szemmel a további dolláresés előtt, hiszen 99-es szintnél a 61,8%-os Fibonacci korrekciós szint húzódik, alatta nem sokkal a 200 hetes mozgóátlag, miközben a hetes RSI is a túladott tartomány felé araszol.

Éppen a fentiekből ered jórészt az, hogy mindez afelé mutat: a 329-330-as rendkívül erős támasz zóna közelébe, most éppen 333-ig eső USDHUF-nál jöhet a megálló és esetleg a visszakorrekció (dollárerősödés, illetve megfordítva forintesés). Amint ugyanis jeleztük: 329-nél tart a 200 hetes mozgóátlag, felette 330-nál van egy erős támasz szint, és a trendcsatorna felső szárának visszatesztelési pontja is. Ma reggel egyébként lényegében oldalaz a forint a dollárral szemben 333-333,5 között múlt péntek estéhez képest.

Másrészt az is az USDHUF esésének megállása felé mutat, hogy a forint euróval szembeni árfolyamában is csak kevés tér mutatkozik már a további forinterősödés felé egyelőre. Amint ugyanis bekarikáztuk: itt is közel járunk már a 200 hetes mozgóátlaghoz, illetve egy többéves emelkedő trendvonal teszteléséhez a 369-370-es tartományban. Ma reggel egyébként lényegében oldalaz a forint az euróval szemben 374-374,5 között múlt péntek estéhez képest.

