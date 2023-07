Gyengülni kezdett a forint a délutáni döntés előtt

A forint 378 körül jár az euróval szemben, ez gyakorlatilag megfelel a hétfő esti árfolyamnak, vagyis nem mozdult érdemben a magyar deviza. A következő napokban a jegybankoktól jöhetnek friss információk. Az MNB Monetáris Tanácsa ma délutáni ülésén várhatóan újabb 100 bázisponttal 15 százalékra csökkenti majd az irányadó rátát, miközben a szakemberek szerint fenntarthatják a szigorú hangnemet, vagyis továbbra is azt emelhetik ki, hogy a következő hónapokban a beérkező adatok függvényében hoznak majd döntéseket. Most az a várakozás, hogy hasonló havi tempóban szeptemberre elérheti az irányadó kamat a 13 százalékos alapkamatot, majd a jelenlegi inflációs kilátások megvalósulása esetén az év végén további monetáris lazítás jöhet még. Ha a vártnak megfelelő döntést hoz ma a jegybank, akkor az valószínűleg minimális hatással lesz a forintra, hiszen a 100 bázispontos vágást gyakorlatilag beárazta a piac. Sokkal fontosabb lehet a szerda esti amerikai és a csütörtök délutáni eurózónás kamatdöntés, melyek a nemzetközi devizapiaci hangulaton keresztül a forintra is hatással lehetnek. A dollárral szemben most 341,15 körül járunk, míg az angol font 438 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is 0,1 százalékos erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,2 százalékos gyengüléssel indítja a napot a dollárral szemben, míg az orosz rubel nagyjából ugyanekkorát erősödött.

Tegnap az európai beszerzési menedzserindexek megjelenése után a dollár erősödni kezdett az euróval szemben, azonban ez egyelőre ma reggel nem folytatódik. Most 1,108 körül jár a jegyzés, ami 0,1 százalékos korrekciót jelent. Szerdán és csütörtökön is elsősorban a dollárra lesz érdemes figyelni a két legfontosabb fejlett jegybanktól érkező hírek függvényében. A japán jen kedd reggel minimálisan mozdult, míg az angol font 0,15 százalékkal erősödött az amerikai devizával szemben.

