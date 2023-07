379 forint alatt járt az euró

A forint 382,3 körül kezdi a napot az euróval szemben, ez 0,2 százalékos gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Szerdán napközben csúnyán gyengült a forint, egészen 385 közelébe emelkedett az euró jegyzése. Majd onnan estére jött egy kis fellélegzés a Fed kamatdöntése és a dollár gyengélkedése után. Vagyis továbbra is inkább a gyengülés felé hajlik a forint, ma kora délután az EKB döntésére érdemes figyelni. A várakozások szerint az eurózóna jegybankja is folytatja a kamatemelést, majd Christine Lagarde elnök beszélhet a kilátásokról a sajtótájékoztatón. A forint esetében a vészesen csökkenő kamatelőny aggaszthatja elsősorban a befektetőket, az MNB folyamatos kamatvágásai mellett a fejlett világban továbbra sem érte el a csúcsot az irányadó ráta. Emellett a költségvetéssel kapcsolatos aggodalmak és az uniós forrásokkal kapcsolatos bizonytalanságok járulnak hozzá a magyar deviza gyengélkedéséhez. A dollárral szemben most 344,5 körül járunk, míg az angol font 446,16 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, a feltörekvő piacon pedig a török líra 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, az orosz rubel pedig majdnem fél százalékos eséssel kezdett.

Említettük, hogy tegnap este a dollár gyengélkedése segített a forintnak, a Fed kamatdöntése után 1,11 fölé emelkedett az euró-dollár jegyzés. Ma reggelre kicsit korrigált a jegyzés, egy hajszállal 1,11 alatt jár a jegyzés. Említettük már, hogy kora délután az EKB kamatdöntése hozhat intenzív mozgást. A mostani kamatemelés gyakorlatilag borítékolható, a legnagyobb figyelem a kilátásokat övezi majd. A japán jen 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben reggelre, míg az angol font egyelőre alig mozdul.

