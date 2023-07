Nem tud erősödni a forint

Péntek reggel 381,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Csütörtökön is a nap első felében erősödött a forint, majd délután került lejtőre miután az EKB kamatdöntésének hatására erősödni kezdett a dollár. Vagyis „érik már egy korrekció” a forint piacán, de ehhez a nemzetközi hangulat segítségére is szükség lenne. Egy támogató környezetben akár a 380-as szintet is visszatesztelheti a hazai fizetőeszköz, ha viszont marad a dollár ereje, akkor további forintgyengülés is elképzelhető. A befektetők továbbra is elsősorban a magyar kamatelőny csökkenése, a költségvetés problémái, illetve az uniós források sorsa miatt aggódnak, ezek gyengítik a forintot. A dollárral szemben most 347,4 körül járunk, míg az angol font 444,8 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra stagnálással, az orosz rubel pedig 0,25 százalékos erősödéssel nyitott a dollár ellenében.

Említettük az amerikai deviza tegnapi erősödését, a befektetők egyre nagyobb esélyt adnak annak, hogy szeptemberben már nem emel majd kamatot az EKB. Ennek hatására 1,10 alá esett vissza az euró-dollár jegyzés, most 1,098 körül jár, ami hajszálra megegyezik a csütörtök estivel. A japán jen 0,1 százalékkal erősödött az amerikai devizával szemben, az angol font pedig egyelőre stagnál.

