Nincs megállás a lejtőn, 394 felett jár az euró-forint

A tegnapi méretes esést követően rövid időre úgy tűnt, hogy kisebb megnyugvás jöhet a tőzsdéken, az európai piacok azonban ismét számottevő mínszuban vannak a reggeli nyitást követően.Ami a gazdasági eseményeket illeti, elsősorban a brit kamatdöntésre lesz érdemes figyelni, de a német külkereskedelem alakulása, valamit a friss kínai és amerikai bmi-k is érdekesek lehetnek a befektetők számára. Emellett tovább folytatódik a gyorsjelentési szezon is: a mai piaczárást követően az Apple és az Amazon legfrissebb számait is megismerhetjük.