Kezd belendülni a forint a reggeli ütés után

Nagy örömködést, dolláresést, okozott pénteken az átfogó amerikai munkaerőpiaci adat, amelynek az új munkahely-teremtésre vonatkozó adata kicsit elmaradt a várttól, és így azt olvasta bele a piac, hogy a Fed tényleg befejezte a kamatemelési sorozatát és nemsokára már a vágásról gondolkodhat. Aztán a piac arra is fókuszálni kezdett, hogy végülis a bérnövekedés továbbra is dinamikus és a munkanélküliségi ráta is csökkent. Összességében tehát a munkaerőpiac továbbra is nagyon feszes, amely bérinflációs kockázatokkal jár, így a Fed tartósabban is magas kamatokat tarthat fent, ez a narratíva pedig újra belendítette a dollárt, amely a hétfő reggeli kereskedésben is folytatódik, így mostanra szinte ugyanoda jutottunk vissza az euró/dollár keresztárfolyamban, ahonnan kilőtt múlt pénteken az adatközlés hatására.

A dollár tehát újra belendült, éles fordulatot mutat az árfolyam a Feddel kapcsolatos kamatvárakozások hatására, mindez pedig nem tesz jót a feltörekvő piaci devizák között a forintnak sem, amelyet hétfő reggel megütöttek. Pénteken késő este 390-en zárt az árfolyam az euróval szemben, majd reggel pici forintgyengülés látszott, aztán az elmúlt percekben bő 2 egységgel esett az árfolyam 392,5-ig, ahonnan majd visszahúzás látszik. Múlt csütörtökön csaknem 395-ig zuhant a forint, majd némileg korrigált, aztán az amerikai adat hatására átmenetileg 388-ig erősödött.

A dollár fent látott éles fordulata a dollár/forint árfolyamon is nyomot hagyott: a jegyzések a péntek délutáni 352-ről 358 közelébe ugrottak, aztán most elkezdett süllyedni.

Amint ma reggeli makroelőzetesünkben jeleztük: holnap a magyar, majd szerdán a kínai, csütörtökön pedig az amerikai inflációs adatra kell különösen figyelnünk a várható jegybanki reakciók kikövetkeztetése miatt, de mellette lesz még számos más adat is, így nem unatkozunk majd.

